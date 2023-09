Inter Milan, San Siro è già Sold Out: si viaggia verso i 6 milioni d’incasso

Il 16 settembre sarà il grande giorno di Inter-Milan, derby ad alta quota tra le prime due della classe: San Siro è già Sol Out

Come previsto, San Siro sarà Sold Out per Inter-Milan, la supersfida del 16 settembre tra le prime due in classifica della Serie A. Biglietti che, come scrive Tuttosport, sono andati esauriti in tempi record.

La società nerazzurra è pronta ad incassare circa 6 milioni di euro dalla vendita dei tagliandi, dati in linea con il derby dello scorso anno, quando si raggiunse quota 5,6 milioni. Nulla a che vedere con gli euroderby della scorsa stagione, che fruttarono 12 milioni di euro.