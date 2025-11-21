Inter Milan, derby storico: il primo atto nel San Siro di proprietà e l’ultimo saluto al Meazza che verrà. Un ponte fragile tra due rre

Inter Milan, quello di domenica sarà un derby storico: primo atto nel San Siro di proprietà di entrambe le squadre. Lo scenario

Per la prima volta in 90 anni, il Derby di Milano si disputerà in un San Siro che appartiene davvero alle sue due anime: Milan e Inter. Questo passaggio storico, sigillato dalla firma sul rogito del 5 novembre, ha trasformato il Meazza da monumento civico a «casa di proprietà» dei due club (fino al 2031). È un dettaglio che emoziona e cambia la prospettiva: ogni grido e ogni gol sono ora parte di una storia «scritta finalmente in casa».

Un Addio Simbolico All’Orizzonte

Questo Derby non è solo un inizio, ma, paradossalmente, anche uno degli ultimi capitoli di un’era. All’orizzonte si profila il nuovo stadio, un progetto congiunto (affidato a Manica & Foster) da 71.500 posti previsto (in teoria) per il 2031.

La nuova struttura sarà moderna, avveniristica e costruita per generare ricavi e spettacolo, proiettando le squadre nel futuro del calcio mondiale. Tuttavia, almeno nei primi anni, sarà priva di quel «peso emotivo» che solo l’attuale San Siro ha accumulato attraverso decenni di brividi.

Il Ponte Fragile Tra Due Mondi

Questo Derby diventa un ponte fragile e potentissimo tra ciò che è stato e ciò che sarà. Da una parte, il tempio che ha visto le gesta di Rivera, Maldini, Baresi e Kakà; dall’altra, il futuro di vetro, acciaio e tecnologia che attende le nuove generazioni.

Giocarlo oggi, in uno stadio «finalmente di famiglia», rende il momento ancora più simbolico, come un’occasione per Milan e Inter di elaborare il saluto alla loro storica dimora. Il Derby di San Siro quello vero ha gli anni contati, ed è per questo che ogni secondo di questa sfida avrà un sapore unico, irripetibile: un’ultima scintilla di magia.

