Inter Milan, Tomori ha rischiato grosso sul rigore! C’era questo rischio… Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Le partite di alta classifica si decidono sui dettagli, e nel Derby, la vittoria del Diavolo è passata attraverso la straordinaria giocata di Mike Maignan, il portiere francese dal tempo di reazione incredibile, ma anche per un sottile rischio regolamentare che per poco non ha vanificato tutto.

Il momento clou è stato il rigore calciato da Hakan Çalhanoğlu. Il portiere rossonero ha avviato il suo mind game che ha confuso il turco, culminando con la parata decisiva. Ma il vero capolavoro è arrivato un istante dopo: Maignan è stato bravissimo a rialzarsi immediatamente e, in scivolata, anticipare sulla ribattuta non solo Çalhanoğlu, ma soprattutto Fikayo Tomori.

📐 Encroachment: Il Pericolo Silenzioso di Tomori

Questo secondo intervento di Mike è stato cruciale perché ha evitato una situazione a dir poco frustrante: la possibile ripetizione del penalty. Le immagini hanno infatti mostrato che Tomori, il difensore centrale inglese noto per la sua velocità ma anche per essere molto irruento, si trovava già all’interno della lunetta dell’area di rigore al momento del tiro.

La regola del calcio (il cosiddetto encroachment, o invasione) è chiara: se un compagno del portiere commette infrazione (invadendo l’area o la lunetta – ossia avvicinandosi a meno di 9,15 m dal dischetto) e il pallone non entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto solo se il difensore che ha commesso l’invasione tocca il pallone per primo dopo la respinta.

A salvare il Milan è stata l’estrema prontezza di Maignan: il controllo VAR da Lissone ha verificato che è stato il portiere rossonero a toccare nuovamente la palla e non Tomori, escludendo così la necessità di ripetere.

📚 La Lezione Tattica per Allegri e la Rosa di Tare

Questo episodio, risolto per un soffio, deve servire da lezione per Tomori e per tutti i suoi compagni. Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che fa dell’attenzione maniacale ai dettagli un suo punto di forza, certamente utilizzerà questo momento per ribadire l’importanza delle regole basilari in allenamento.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, dovrà assicurarsi che la rosa abbia la massima preparazione non solo fisica e tattica, ma anche regolamentare. Un semplice ripassino della norma sull’invasione può evitare situazioni spiacevoli e garantire che i sacrifici e le grandi parate come quella di Maignan non vengano vanificati da una disattenzione sul dettaglio.