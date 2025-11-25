Inter Milan, festa moderata negli spogliatoi: Allegri predica calma ma la dirigenza lo incorona come vero leader della rinascita. Il retroscena

Inter Milan, dopo la vittoria il tecnico chiede equilibrio e concentrazione: per la società è lui l’uomo in più rispetto al passato



Una festa sì, ma decisamente “moderata”: è questo il diktat imposto da Massimiliano Allegri al termine della gara per gestire l’euforia. Il tecnico livornese si è complimentato con tutta la squadra per l’importanza del risultato ottenuto, invitando giustamente i suoi giocatori a godersi il momento di gioia legittima.

Allo stesso tempo, però, l’allenatore ha preteso che il gruppo mantenga i piedi ben saldi per terra, chiedendo di rimanere concentrati perché non è ancora stato fatto niente di definitivo. La stagione è lunga e, come ha sottolineato Max ai suoi, l’obiettivo finale è ancora lontano e richiede costanza.

Inter Milan, il riconoscimento della società ad Allegri

L’atmosfera a San Siro era comunque elettrica e l’ingresso negli spogliatoi dei rossoneri è stato atteso dalla dirigenza al completo, scesa nel ventre dello stadio per celebrare il successo. I vertici del club, presenti con lo stato maggiore composto da Furlani, Scaroni, Tare, Ibrahimovic e Moncada, si sono complimentati personalmente coi calciatori e soprattutto con la guida tecnica. Gli applausi più convinti sono andati proprio ad Allegri, che in via Aldo Rossi è considerato unanimemente il vero valore aggiunto rispetto alla scorsa stagione, l’elemento chiave che ha saputo trasformare il volto e la mentalità del Milan.