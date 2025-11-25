Connect with us

News

Allegri Milan, la cura funziona eccome: rossoneri imbattuti nei big match e secondi in classifica grazie al "metodo Max"

Calciomercato News

Rinnovo Maignan, il Milan riapre la porta al dialogo: sul piatto un rinnovo importante per convincere il capitano. Questo aspetto può fare la differenza

News

Rabiot Modric, l'esperienza dei campioni al servizio di Allegri: così i due centrocampisti stanno trasformando la mentalità rossonera. Scudetto possibile?

Calciomercato News

Calciomercato Milan, l'effetto Allegri riaccende l'entusiasmo: a gennaio servono tre rinforzi per puntare allo scudetto. I ruoli oggetto di valutazione

Calciomercato News

Maignan, il Milan trema! La rivale in Serie A tenta lo sgarbo a parametro zero, clamoroso scenario per giugno

News

Allegri Milan, la cura funziona eccome: rossoneri imbattuti nei big match e secondi in classifica grazie al “metodo Max”

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri Milan, l’impatto del tecnico è evidente e la squadra vola negli scontri diretti: ora serve continuità con le piccole per non vanificare il lavoro svolto

Gli effetti della gestione di Massimiliano Allegri sul Milan sono ormai ben visibili e chiari agli occhi di tutti. Bisogna essere onesti, la formazione rossonera presenta ancora dei limiti e delle impurità da sistemare – un aspetto fisiologico che il tecnico ricorda costantemente nelle sue conferenze – ma il salto di qualità rispetto alla passata stagione è talmente evidente che sembra di assistere alle prestazioni di un’altra squadra. Eppure, l’ossatura della rosa è rimasta in gran parte quella dell’anno scorso: la differenza sostanziale è che è cambiata la guida tecnica e sono arrivati due campioni in mezzo al campo a dare sostanza ed esperienza.

Allegri, la cura funziona: i dati non mentono

L’edizione odierna del Corriere dello Sport propone un’interessante rilettura di questa cura a cui è stato sottoposto il gruppo milanista, titolando in maniera eloquente: «Milan maximo. Con il metodo Allegri rossoneri secondi e imbattuti con le big». I numeri, riportati nell’occhiello del quotidiano, certificano il cambio di passo negli scontri diretti: sono arrivate vittorie pesanti contro Bologna, Napoli, Roma e Inter, oltre al pareggio contro la Vecchia Signora. Un cammino virtuoso che ha permesso al tecnico livornese di raggiungere un traguardo storico proprio nella stracittadina: il derby vinto vale infatti il 100° successo in rossonero per l’allenatore.

Adesso però diventa fondamentale per la squadra concentrarsi su due aspetti cruciali per il prosieguo della stagione. Il primo è elevare il rendimento nelle sfide contro le cosiddette “piccole”, dove spesso si annidano le insidie maggiori e dove si costruiscono i campionati; il secondo, ancora più importante, è evitare assolutamente di sedersi sugli allori. La strada tracciata è quella giusta, ma per arrivare al traguardo serve continuare a seguire le indicazioni di Max a testa bassa, lavorando con umiltà per trasformare questo ottimo avvio in un successo concreto.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.