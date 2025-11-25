Inter Milan, Ravezzani netto sul giudizio! E sui rossoneri di Allegri… le dichiarazioni. Segui le ultimissime

Il Derby di Milano, vinto dal Milan per 1-0 grazie al gol di Christian Pulisic e alla decisiva parata di Mike Maignansul rigore di Calhanoglu, è stato analizzato a fondo da Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. La sua lettura del match è netta e senza sconti, sottolineando la magia e l’imprevedibilità del calcio, dove non sempre la squadra più forte porta a casa la vittoria.

L’Inter Domina, il Milan Colpisce: La Sintesi dell’Allegrata

Ravezzani sintetizza la partita con una constatazione: “L’Inter ha giocato meglio del Milan, ha costruito molto più del Milan, ha preso due pali, ha sbagliato un calcio di rigore.” Nonostante ciò, il Diavolo è andato a rete e ha vinto. La vittoria rossonera è stata la perfetta incarnazione di un’ “allegrata“, ovvero la capacità di vincere pur non essendo dominante.

Il gol di Pulisic, nato da un’azione di contropiede, porta con sé anche un’ombra sul portiere rivale: Yann Sommer, il portiere svizzero, che “comincia a diventare un problema piuttosto serio per l’Inter”, secondo il direttore.

Allegri e il Deficit Tecnico: Il Milan Non Può Dominare

Il punto focale dell’analisi di Ravezzani riguarda la struttura del Milan. Egli è convinto che i rossoneri, “tecnicamente parlando, siano più deboli dell’Inter”. Questa situazione, definita “forse irreversibile” in questa stagione, costringe Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, a rinunciare al calcio dominante.

“Con questa squadra il Milan non è in grado di fare un calcio dominante, non a caso il Milan va in difficoltà contro squadre più deboli perché non è strutturato mentalmente, tecnicamente, dal suo allenatore, per imporre il proprio gioco,” ha specificato Ravezzani.

Allegri, tuttavia, sta dimostrando che il calcio non è solo fatto di squadre forti che vincono, ma anche di squadre più deboli che sanno contrastare con attenzione il gioco degli avversari e, alla fine, trionfare.

La Sfida di Tare: Colmare il Gap Tecnico

L’onesta analisi di Fabio Ravezzani serve da monito per la dirigenza rossonera. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivodel club di Via Aldo Rossi, deve essere consapevole del deficit tecnico di cui parla Ravezzani. Il successo nel Derby è stato merito della mentalità instillata da Allegri, ma per lottare per lo Scudetto con continuità, il DS dovrà intervenire in modo mirato sul mercato di gennaio, fornendo ad Allegri gli strumenti per poter, in futuro, imporre il proprio gioco e non limitarsi solo all’arte del contrasto.