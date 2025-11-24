Inter Milan, Ranocchia dice la sua sui rossoneri di Allegri e sullo scudetto. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria nel Derby ha galvanizzato l’ambiente rossonero, spingendo molti addetti ai lavori a inserire il Diavolo tra i candidati seri alla conquista del titolo. Tuttavia, non tutti condividono questo eccesso di ottimismo. Negli studi di Sport Mediaset, l’analisi post-partita ha incluso il parere di Andrea Ranocchia, l’ex difensore dell’Inter e opinionista, che ha espresso un giudizio cauto sulle ambizioni del Milan.

Interrogato sulla possibilità che i rossoneri possano davvero arrivare fino in fondo e alzare il trofeo, Ranocchia è stato diretto e incisivo:

“Per me non è ancora pronto per vincere il campionato – ha spiegato Ranocchia a Sport Mediaset – È vero che giocano una sola competizione, ma secondo me a livello di squadra non è ancora pronta per arrivare fino in fondo.“

Una bocciatura parziale ma significativa che getta un’ombra sull’effettiva profondità e tenuta psicologica della squadra. Nonostante il vantaggio di concentrarsi su un unico fronte dopo l’uscita dalle coppe, l’ex nerazzurro ritiene che l’organico non abbia ancora la maturità e la completezza necessarie per superare la concorrenza in una maratona lunga trentotto giornate.

💼 La Sfida Tattica per Allegri e la Missione di Tare

Le parole di Ranocchia evidenziano la grande sfida che attende Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato per ricostruire la mentalità vincente. Allegri, esperto nel gestire le pressioni dei campionati, dovrà dimostrare che il Milan è in grado di mantenere alta la concentrazione e la performance contro ogni avversario, superando la percezione di una squadra ancora acerba.

In questo contesto, diventa cruciale il ruolo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo. Tare, noto per la sua abilità nel rafforzare le rose con innesti mirati, ha la missione fondamentale di colmare le lacune individuate dagli osservatori esterni, specialmente in termini di alternanza e di qualità dei ricambi. Lavorando in sinergia con Allegri, il dirigente dovrà assicurare che il Diavolo non solo abbia un undici titolare forte, ma una rosa completa e pronta per il trionfofinale, smentendo così i dubbi di Ranocchia e degli scettici.