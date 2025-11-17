Inter Milan, ecco quando rientreranno in Italia i giocatori nerazzurri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è in piena fase di ricostruzione e la recente sosta per le nazionali ha fatto da preludio a un momento cruciale, culminante con il prossimo Derby della Madonnina. Nonostante le luci della ribalta abbiano seguito i rientri dei giocatori dell’Inter, è in casa rossonera che si stanno definendo le vere strategie di mercato e le tattiche in campo, sotto la guida della nuova dirigenza e del nuovo staff tecnico.

Il Nuovo Vertice del Milan: Allegri-Tare

La vera notizia per i tifosi del Diavolo è la conferma del nuovo assetto societario: Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico toscano con un passato vincente in rossonero e alla Juventus, è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Al suo fianco, a ricoprire il ruolo chiave di Direttore Sportivo (DS), troviamo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scovare giovani talenti e per la sua visione manageriale. Questa accoppiata di peso promette di ridisegnare non solo l’undici titolare, ma l’intera struttura sportiva del club.

Rientri a Milanello e Focus sul Derby

Con la ripresa degli allenamenti a Milanello, l’attenzione è massima. Mentre la squadra nerazzurra ha visto il rientro di figure chiave come l’attaccante argentino Lautaro Martinez, anche i rossoneri stanno reintegrando i propri campioni. L’obiettivo primario di Mister Allegri è recuperare al meglio i nazionali italiani, come il pilastro difensivo Alessandro Florenzi e il talentuoso centrocampista Tommaso Pobega, pronti a mettere la loro esperienza al servizio della squadra. Ogni sessione di allenamento è ora mirata alla preparazione della sfida contro i cugini, un banco di prova fondamentale per il nuovo corso.

Un caso da monitorare con particolare attenzione è quello di Theo Hernández, il terzino francese noto per le sue galoppate offensive e la potenza fisica. Il suo rientro e la sua condizione saranno cruciali per la corsia di sinistra.

Strategie di Mercato Ottimizzate da Tare

Con la finestra di gennaio alle porte, Igli Tare sta già lavorando per ottimizzare la rosa. Le priorità del mercato del Milan sono chiare: rafforzare la difesa centrale e garantire maggiore profondità in attacco. L’esperienza di Tare, che ha portato a Roma giocatori di calibro internazionale, è un fattore di ottimismo per i tifosi. Il DS albanese punterà su profili internazionali con un alto potenziale di rivendita, in linea con la filosofia di sostenibilità del club.

Il Milan, sotto la guida di Allegri e Tare, si prepara quindi non solo per il Derby, ma per una risalita in classifica e un futuro da protagonista.