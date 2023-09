Inter Milan, adesso è tutto un altro derby: così Pioli vuole ribaltare i problemi di maggio. Cosa ha in mente

La Gazzetta dello Sport ha posto l’attenzione al derby di sabato in programma a San Siro. Il Milan cerca il riscatto soprattutto dopo la delusione in semifinale di Champions League a maggio.

Pioli pensa a come far male all’Inter e a come ribaltare i problemi della scorsa annata: il tecnico si affiderà prevalentemente a Pulisic per ribaltare l’inferiorità in fascia di inizio anno con l’assistenza di Loftus-Cheek, senza dimenticare che a sinistra ci sono Theo e Leao.