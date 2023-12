Il Milan Primavera affronta l’Inter in trasferta nel derby della 14^ giornata: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan di Ignazio Abate affronta l’Inter Primavera in trasferta nella sfida valida per la 14^ giornata del campionato di categoria.

Inter Milan Primavera 1-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ – Comincia il derby!

10′ – Ritmo alto in avvio ma ancora zero occasioni

18′ – GOL DEL MILAN! La sblocca Cuenca! Gran tiro dal limite che si infila all’incrocio dei pali

25′ – Raveyre miracoloso su Kamate in area

36′ – CLAMOROSA OCCASIONE PER IL MILAN! Cuenca sfiora il raddoppio su un perfetto schema su punizione

45+1′ – Termina il primo tempo. Milan avanti con Cuenca

INIZIO SECONDO TEMPO

46′ – Inizia la ripresa. Primo pallone giocato dai rossoneri

47 ‘ – Espulso Bakoune! Dopo nemmeno 40 secondi il Milan rimane in 10 per doppia ammonizione del difensore

53′ – Palo Inter: Matjaz salta da solo in area di rigore e va vicino al pareggio nerazzurro

60′ Primi cambi per Chivu e Abate. Per l’Inter fuori Akinsanmiro, dentro Spinacce. Per il Milan Dentro Sia, fuori Camarda

61′ – Gol dell’Inter: grandissima rete di Di Maggio con un tiro cross che beffa tutta la difesa rossonera

73′ – Cambio Milan: entra Bonomi

85′ – Magni ferma il nerazzurro con un fallo: cartellino giallo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Al termine del match

Inter Milan Primavera 1-1: risultato e tabellino

Marcatori: 18′ Cuenca, 61′ Di Maggio

Ammonizioni: Akinsanmiro (INT), Stante (INT), Matjaz (INT), Magni (MIL)

Espulsioni: Bakoune (MIL)

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Kamate, Sarr, Quieto. All. Chivu

MILAN (4-3-3): Raveyre, Bakoune, Parmiggiani, Malaspina, Magni, Stalmach, Zeroli, Cuenca, Scotti, Camarda, Traoré. All. Abate.

Arbitro:

Ammoniti: Bakoune, Akinsanmiro