Inter Milan Primavera, un derby fondamentale: in palio il primo posto del campionato

Non sarà solamente un derby quello tra Inter e Milan Primavera.

Non è mai banale come partita ma questa settimana c’è in palio il primo posto del campionato Primavera 1. Le due squadre sono separate solamente da un punto e da domani i ragazzi di Abate vogliono salire sul gradino più alto.