Verso Inter Milan, Pobega avanti nel ballottaggio con Vranckx. Per la trequarti, c’è Saelemaekers sulla destra

Il Milan prepara la sfida contro l’Inter di domenica sera e Pioli vuole correre ai ripari dopo le ultime prestazioni negative.

Per questo motivo, come riportato da Sky Sport, Saelemaekers è favorito a completare il tridente sulla trequarti. Per il centrocampo, nel ballottaggio Pobega-Vranckx è favorito il primo.