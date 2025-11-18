Inter Milan, Perisic commenta il derby! E lui sa già chi tiferà… Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

La febbre del Derby della Madonnina contagia anche le ex stelle del campionato italiano. Ivan Perišić, l’esterno croato oggi in forza al PSV ma noto per il suo passato da Nerazzurro, ha commentato l’imminente scontro di domenica sera, senza nascondere la sua fede interista, nonostante il suo capitano in Nazionale, Luka Modrić, sia ora un giocatore chiave del Milan.

Intervistato da SportMediaset dopo la vittoria della sua Croazia sul Montenegro, Perišić ha innanzitutto espresso soddisfazione per la prestazione della selezione croata: “Abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, però come al solito abbiamo dimostrato carattere e lottato fino all’ultimo minuto, questo è importante”.

La Visione Croata e l’Analisi sulle Difficoltà Italiane

Il centrocampista croato ha poi toccato il tema della crisi della Nazionale Italiana, reduce da un pesante 4-1 contro la Norvegia: “Le difficoltà dell’Italia? Non lo so, non posso spiegarlo. Noi proviamo a essere sempre squadra, lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni ed è questo che conta, solo così puoi ottenere risultati buoni”. Un commento che suona come una frecciatina indiretta sulla coesione mancante negli Azzurri.

Inevitabile la domanda sul cruciale Derby che vede il Milan sfidare l’Inter in vetta alla classifica di Serie A. Perišić non ha avuto esitazioni: “Tifo sempre Inter“. La nota di colore arriva poi sul suo compagno di mille battaglie in Nazionale: “Il mio capitano è adesso giocatore del Milan (Modrić, il regista croato e Pallone d’Oro, ndr), vedremo domenica che cosa succederà”, ha chiosato ridendo, come riportato da tuttomercatoweb.com.

Il Diavolo di Allegri e Tare Preparato

Il Diavolo affronterà la sfida con la massima concentrazione, sotto la guida del tecnico toscano Massimiliano Allegri, che sta lavorando per rendere la squadra più solida e cinica. L’apporto di Modrić è ritenuto essenziale per il centrocampo Rossonero.

Dietro le quinte, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, l’ex dirigente albanese Igli Tare, continua a delineare la strategia di crescita a lungo termine del club, consapevole che il risultato del derby avrà un peso importante sulla percezione della forza del Milan in ottica Scudetto.

Fonte: tuttomercatoweb.com