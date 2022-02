Inter Milan, Nibali: «Rossoneri svantaggiati, ma lo sport è incerto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ciclista siciliano Vincenzo Nibali, grande tifoso del Milan, ha parlato così del derby di domani. Le sue parole

Campione con le due ruote, ma anche gran conoscitore di calcio. Vincenzo Nibali ha parlato del derby in un’intervista rilasciata per Il Giornale. Il ciclista siciliano, tifosissimo del Milan, non ha nascosto un certo timore in vista dell’attesissimo match di San Siro:

“L’Inter sulla carta è avvantaggiata perché ha due risultati su tre a disposizione. I nerazzurri sono una squadra consapevole della loro forza, matura e serena, ma lo sport è incerto. Certo, se l’Inter vincesse poi per noi sarà più difficile, ma si deve sempre proseguire a testa bassa come facciamo noi corridori. Mai darsi per vinti fin quando non si è tagliato il traguardo”.