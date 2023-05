Inter Milan, la moviola: ecco gli episodi chiave del match. Manche qualche cartellino giallo e un rosso per Krunic

Nella moviola di Inter Milan fatta da La Gazzetta della Sport, il fischietto di Turpin è molto rivedibile. Non solo cartellini gialli non estratti, ma un rosso che non è stato dato a Krunic. In ordine cronologico, al 6′, al 10′ e al 24′ pt erano punibili con l’ammonizione Leao (su Dumfries), Theo (su Barella) e Calabria (su Dimarco).

Al 48′, Turpin fischia un fallo di mano di Giroud, che colpisce con la testa. Il primo cartellino giallo è per Thiaw, al 11′ st: giusto perché blocca Lautaro. Per quanto riguarda Krunic, è il 36′ st: il rossonero entra con gamba tesa sulla caviglia di Calhanoglu, che sposta la gamba. Gli estremi per un rosso c’erano.