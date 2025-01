Inter Milan, Latuaro avverte i rossoneri: «Quest’aspetto ci sta caricando davvero tanto». Le ultimissime notizie sulla finale

Intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter–Milan, finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, Lautaro Martinez ha raccontato che un aspetto in particolare sta caricando il gruppo nerazzurro.

UNICA SCONFITTA IN ITALIA CONTRO IL MILAN, QUESTO CI CARICA? – «Sicuramente sì, abbiamo perso in campionato. Mi ricordo quella partita, non siamo stati noi, non siamo stati squadra, abbiamo fatto poche cose buone. Dobbiamo essere bravi a togliere spazio al Milan perché così sono pericolosi. Dobbiamo fare la nostra gara, col possesso palla, dobbiamo avere la mente fredda, vogliamo portare a casa il primo trofeo».