Inter Milan, Ibrahimovic rincorre la storia del Derby: il dato

Zlatan Ibrahimovic, in questo momento in dubbio per Inter Milan, rincorre i grandissimi del Derby di Milano. Come riportano i dati condivisi dalla Lega Serie A:

«Zlatan Ibrahimovic ha realizzato otto reti nei Derby di Milano disputati in Serie A TIM (sei con la maglia del Milan, due per l’Inter) – solo Giuseppe Meazza (12), Gunnar Nordahl (11) e Stefano Nyers (11) ne contano più dello svedese nella storia della competizione.»