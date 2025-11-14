Inter Milan, derby tra squadre che producono grandi occasioni: domina la formazione di Chivu, al secondo posto gli uomini di Allegri

Inter Milan, grandi occasioni costruite in questa Serie A: le squadre di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri sono quelle che producono di più

Il prossimo Derby della Madonnina, in programma domenica 23 novembre, non sarà solo una sfida per la supremazia cittadina, ma un vero e proprio scontro tra le due squadre che, in questo campionato, hanno dimostrato la maggiore vocazione offensiva. I dati statistici sulla creazione di opportunità gol sono inequivocabili: Inter e Milan sono le regine indiscusse della Serie A per “grandi occasioni” prodotte finora.

L’Inter e la Leadership Offensiva

In vetta a questa speciale classifica c’è l’Inter, guidata dal tecnico Cristian Chivu. La formazione nerazzurra ha fatto registrare l’impressionante numero di 47 grandi occasioni create. Questo dato sottolinea la fluidità della manovra offensiva interista e la capacità dei suoi interpreti – come ad esempio l’attaccante Lautaro Martínez – di finalizzare il lavoro del centrocampo e degli esterni. La squadra di Chivu si conferma così la più prolifica e pericolosa della lega in termini di pura creazione di opportunità.

Il Diavolo Insegue con Efficacia

A inseguire l’Inter c’è il Diavolo, con un bottino altrettanto significativo. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, hanno prodotto 31 grandi occasioni gol. Sebbene ci sia un distacco di 16 occasioni rispetto ai cugini, il numero evidenzia comunque la costante pressione offensiva esercitata dalla squadra di Allegri, la cui filosofia di gioco punta sulla solidità difensiva unita a ripartenze veloci e chirurgiche. L’abilità di attaccanti come Rafael Leao nel trasformare queste occasioni sarà fondamentale nel prossimo Derby.

Il Resto della Classe: Napoli e Roma Staccate

Il divario tra le due milanesi e il resto della Serie A è notevole. Le statistiche confermano che la lotta per le prime posizioni passa inevitabilmente per Milano.

Il Napoli, sebbene sempre temibile, si posiziona al terzo posto con 21 grandi occasioni create. Subito dopo, la Roma segue a stretto giro con 20 occasioni. Questi numeri non solo inquadrano la superiorità offensiva di Inter e Milan, ma trasformano l’imminente Derby in una vetrina per l’attacco, dove il cinismo e la precisione nel concretizzare le opportunità saranno determinanti per il risultato finale.