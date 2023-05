Il Milan femminile ospite dell’Inter per il match dell’ultima giornata di poule Scudetto: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live.

Il Milan femminile ospite dell’Inter per il match dell’ultima giornata di poule Scudetto: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live. Grimshaw firma vittoria e terzo posto in classifica

Sintesi Inter Milan Femminile 0-1

1′ Inizia il match

2′ Occasione Chawinga – errore di Nouwen in uscita con la neroazzurra che ne approfitta e dopo aver bruciato Fusetti in velocità sola davanti a Giuliani spreca l’occasione del vantaggio con un tiro diagonale che si perde fuori

6′ Traversa di Bergamaschi – tiro cross della rossonera che per poco non sorprende Durante stampandosi sulla parte alta della traversa

10′ Ritmi più bassi rispetto ai primi minuti

15′ – Milan che tiene più il possesso, l’Inter si affida più a palle in verticale per la velocità di Chawinga

23′ Cooling break – partita interrotta per permettere alle squadre di dissetarsi. Il caldo sta prevalendo sui ritmi di gioco

27′ Palo di Nouwen – cross di Asllani spizzata di Nouwen che per poco non sorprende Durante che con un grande intervento e l’aiuto del palo evita il gol, sulla ribattuta non ribadisce in rete Vigilucci

32′ Tiro Chawinga – recupera palla l’Inter dopo il rinvio di Giuliani, palla che arriva alla neroazzurra che punta la porta e calcia in diagonale. Tiro fuori

39′ Fase di gioco in cui l’Inter si fa preferire al Milan

45′ Il Milan si è abbassato lasciando il pallino del gioco all’Inter

45’+4′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

54′ Tiro Karchouni – respinta corta di Vigilucci raccoglie la neroazzurra in area, controllo e tiro, conclusione alta

58′ Spinge l’Inter, il Milan basso che non riesce a ripartire con pericolosità

65′ Attento il Milan che pressa e prova a pungere in contropiede anche se sta mancando l’ultimo guizzo

74′ Gol Grimshaw – contropiede delle rossonere con la scozzese che si mette in proprio e punta l’area, tiro in diagonale sul quale Durante non è impeccabile, rossonere in vantaggio

84′ Doppia occasione Inter – prima Chawinga sola davanti a Giuliani si fa murare dall’estremo difensore rossonero, sul proseguo dell’azione Polli anticipa Giuliani in uscita ma la palla si stampa sulla traversa

90′ Spingono le neroazzurre

94′ L’Inter a caccia del gol del pari

96′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: Grimshaw – PAGELLE

Inter Milan femminile 0-1: risultato e tabellino

MARCATRICI: 74′ Grimshaw

FORMAZIONI:

Inter (3-5-2) : Durante; Sonstevold (70′ Bonetti) , Kristjansdottir, Alborghetti; Thogersen, Karchouni, Eckhoff (70’Simonetti) , Pandini (85’Robistellini) , Merlo (85′ Csiszar); Polli, Chawinga. A disp. Piazza, Fordos, Lang, Mihashi, Callegari All. Guarino

Milan (4-3-3) : Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Nouwen, Thrige; Grimshaw, Mascarello (61′ Adami), Vigilucci; Soffia (85′ K.Dubcova), Dompig (91′ Thomas) , Asllani. A disp. Fedele, Beka, Carage, Guagni, Bahlouli All. Ganz

ARBITRO: Michele Giordano

AMMONITE: 70′ Grimshaw; 74′ Alberghetti