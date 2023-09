Inter Milan, difesa completamente rivoluzionata! A cosa pensa Pioli in vista del derby di Milano di sabato

In vista del derby di sabato contro l’Inter ci sarà sicuramente qualche cambiamento nell’undici iniziale del Milan. Soprattutto per quanto riguarda la difesa, uno dei reparti più colpiti in questa sosta per le Nazionali.

Se Kalulu non dovesse recuperare, Pioli si affiderebbe alla coppia di difensori centrali Kjaer-Thiaw. Scelte obbligate, tenuto conto anche della squalifica che non consentirà a Tomori di scendere in campo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.