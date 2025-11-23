Inter Milan, la difesa rossonera contro l’attacco nerazzurro: chi la spunterà? L’analisi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Archiviata la settimana dedicata alle qualificazioni ai Mondiali, la Serie A riaccende i riflettori e lo fa con un appuntamento clou: il Derby della Madonnina. Il Milan si prepara a ripartire con il botto, affrontando subito l’Inter in una sfida che dirà molto sulle ambizioni di entrambi i club.

I rossoneri di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, avrebbero potuto presentarsi alla stracittadina in una posizione di classifica ideale, appaiati al comando. Tuttavia, il recente e inatteso pari subito contro il Parma ha modificato la prospettiva e la pressione sulla squadra del Diavolo è ora massima.

La Rincorsa Persa: I Due Gol Sciupati e l’Ombra del Pareggio

Il risultato contro il Parma è stato particolarmente amaro perché il Milan si è fatto raggiungere dopo essere stato in vantaggio di due reti. Aver subito una rimonta del genere ha innescato un’onda di critiche e interrogativi sulla tenuta mentale e la concentrazione difensiva della squadra. Per questo, nel Derby, tutti gli occhi saranno puntati sull’undici schierato da Allegri.

Il tecnico dovrà lavorare non solo sulla tattica ma anche sulla psicologia dei suoi giocatori, per trasformare la frustrazione in energia positiva e determinazione agonistica. La risposta attesa è una prestazione convincente che dimostri come il pari di Parma sia stato solo un incidente di percorso e non il segnale di un calo.

Il Lavoro di Tare e la Prova di Maturità nel Derby

Per il Milan, il Derby non è solo un match di cartello, ma una vera e propria prova di maturità. Una vittoria non solo riporterebbe il Diavolo nelle zone altissime della classifica, ma darebbe anche un segnale forte ai rivali diretti, confermando la bontà del lavoro svolto in estate dal Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che ha rafforzato la rosa con innesti di qualità e esperienza.

La sfida con l’Inter si preannuncia tesa, intensa e tatticamente complessa. La domanda che si pongono tutti gli appassionati e gli analisti è una: che partita ne uscirà? Sarà una gara bloccata dalla paura di perdere o un confronto a viso aperto, scaturito dalla voglia di riscattare gli ultimi passi falsi? I rossoneri sanno che un successo nel Derby vale doppio e può ridefinire l’intera stagione.

