Inter Milan: sfida tra Lautaro e Giroud per un record di Batistuta

Tra 5 giorni il Milan scenderà in campo contro l’Inter. Sfida nella sfida sarà anche quella tra Lautaro e Giroud a caccia di un record

A caccia di gol. Tra 5 giorni il Milan scenderà in campo contro l’Inter. Sfida nella sfida sarà anche quella tra Lautaro e Giroud che proveranno a restare in scia per battere un record di Batistuta:

l’ex viola è andato a segno per 11 partite consecutive e i due attaccanti per ora sono fermi a tre di fila, la quarta è il derby. Al campo la sentenza.