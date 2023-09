Inter Milan: Dazn vara la novità in telecronaca e non solo, i dettagli

Mancano pochi giorni al derby tra Inter e Milan in Serie A. In vista del match Dazn sta preparando delle novità

Cresce l’attesa per il derby di sabato tra Inter e Milan. Il calcio d’inizio sarà alle 18 e la gara sarà trasmessa da DAZN. Per l’occasione, come riportato da Calciomercato.com l’emittente ha pensato a diverse novità rivoluzionarie per il campionato italiano. Già sperimentata in altri campionati (Spagna e Inghilterra), arriva anche in Italia il commento a tre voci. Si tratta di una prima volta in un match ufficiale del calcio italiano. Pierluigi Pardo sarà accompagnato da due commentatori tecnici: Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni.



NOVITÀ – ‘Torna in campo’ anche Diletta Leotta, dopo il parto. Ma non è tutto, ci saranno anche novità tecnologiche grazie a nuove riprese fornite da una telecamera speciale, con inquadrature e immagini aeree fino ad un minimo di 15 metri dal terreno di gioco.