Inter Milan, pronta una novità: di cosa si tratta

Inter-Milan, pronta un’importante novità da parte di Paramount+, sponsor dei nerazzurri: ecco di cosa si tratta

Il derby tra Inter e Milan si avvicina, e lo sponsor nerazzurro Paramount+ vuole rendere giustizia all’importanza che un match del genere merita.

Come si legge su Tuttosport, verrà introdotta una novità.

INTER MILAN- Davide Frattesi dopo essere stato protagonista in azzurro, ha dato una grande prova da protagonista anche nello spot che lancerà la seconda stagione della serie ‘Vita da Carlo Seconda Stagione’, in onda su Paramount+ che sarà match sponsor della partita e dedicherà i propri spazi alla promozione di “Vita da Carlo Seconda Stagione.

Il video di Carlo Verdone, protagonista della serie, e di Frattesi è stato diffuso sui social a inizio settimana, come antipasto delle attività che lo sponsor di maglia dell’Inter ha organizzato e che culminerà con un’iniziativa unica nel suo genere: per la prima volta verrà infatti personalizzato l’archetto di ingresso in campo, con i giocatori che attraverseranno una speciale tendina recante il logo Paramount+.