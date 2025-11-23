Inter Milan, derby di lusso: superati gli 8 milioni di incasso! Record e non solo… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Derby della Madonnina, in programma domani sera alle ore 20:45 nello scenario maestoso di San Siro, si preannuncia un evento eccezionale, non solo per la classifica ma anche per i numeri del botteghino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida tra Inter e Milan sta per segnare un nuovo record di incasso, superando la stratosferica cifra di 8 milioni di euro.

La storica cornice del Meazza sarà ovviamente tutto esaurito. Sebbene lo stadio sia per la prima volta riconosciuto come proprietà congiunta delle due società, la maggioranza del pubblico sarà internista, essendo i nerazzurri la squadra che gioca “in casa”. Tra gli ospiti d’onore attesi dall’Inter spiccano vecchie glorie come l’ex difensore Walter Samuel, il centrocampista Esteban Cambiasso, e gli ex portieri e bandiere Walter Zenga e Nicola Berti.

Spettacolo Rallentato: Le Restrizioni e le Curve Silenziose

Nonostante il record economico, l’atmosfera sugli spalti sarà atipica. La società nerazzurra ha preparato una coreografia spettacolare che occuperà l’intero anello arancione, garantendo un colpo d’occhio notevole. Tuttavia, il resto dello stadio, incluse le due curve, risulterà spoglio in termini di coreografie storiche.

A causa di restrizioni e divieti noti, infatti, non potremo assistere al consueto e spettacolare show dei tifosi che, negli anni, ha reso il Derby uno degli eventi più affascinanti a livello mondiale. In particolare, la Curva Sud rossonera è al centro di una polemica. Dopo il divieto “immotivato” (secondo le voci dei gruppi organizzati) imposto al nuovo striscione, il “Sodalizio Rossonero”, che aveva fatto il suo esordio contro la Fiorentina, è ancora incerto il comportamento che adotteranno gli ultras del Milan.

La Speranza di Allegri e Tare

In attesa di capire se i tifosi del Diavolo decideranno di adottare forme di protesta, rimane la certezza della spettacolaritàdella partita in campo. Il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico che punta sulla compattezza e l’esperienza, e costruito con la visione del DS Igli Tare, necessita del massimo supporto. Nonostante l’assenza delle coreografie, la speranza è che la passione e il sostegno incondizionato dei tifosi rossoneri non manchino, spingendo la squadra a giocarsela al meglio in una delle rivalità più sentite del calcio.

