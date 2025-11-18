Inter Milan, un derby che vale la vetta della classifica e un bomber a gennaio! Le ultime. Segui gli aggiornamenti

È ufficialmente la settimana del Derby della Madonnina, l’appuntamento più atteso del calendario di Serie A. Domenica sera (ore 20.45) a San Siro si scontreranno la capolista e la terza in classifica, in una sfida che, sebbene non decisiva a novembre, è cruciale per l’immediato futuro del Milan. In caso di vittoria o pareggio, il Diavolo rimarrebbe attaccato al vertice. Una sconfitta, invece, creerebbe un distacco di cinque punti, il primo importante in questa stagione. Come sottolineato dal regista croato Luka Modric, l’obbligo di provarci per lo Scudetto è nel DNA del club.

Allegri Sorride: Rientri Importanti per il Big Match

Il tecnico toscano Massimiliano Allegri può sorridere per il fronte infermeria. Oggi (martedì 18 novembre), il forte centrocampista francese Adrien Rabiot è atteso di nuovo in gruppo dopo l’infortunio al polpaccio. Un recupero fondamentale, poiché i numeri hanno dimostrato che c’è un Milan con Rabiot e uno senza. Con lui rientra anche l’esterno statunitense Christian Pulisic, mancato tantissimo al Diavolo.

Ci sono anche possibilità per il rientro dell’attaccante messicano Santiago Gimenez, mentre il centrocampista svizzero Ardon Jashari, dopo l’utile amichevole con la Virtus Entella, sta migliorando la condizione atletica in vista di un debutto ufficiale tra il derby e la successiva sfida con la Lazio.

L’Errore Estivo e la Caccia al Centravanti di Gennaio

L’attenzione del club di via Aldo Rossi è però già rivolta a gennaio. A detta di molti, la rosa Rossonera manca di un attaccante di peso, un errore commesso in estate che il Milan tenterà di riparare. Nonostante l’arrivo dell’estroso trequartista Christopher Nkunku, il club è intenzionato a tornare sulle indicazioni iniziali: acquistare una punta forte fisicamente, abile nel far salire la squadra e bravo in zona gol.

Il compito non sarà facile in pieno mercato di riparazione, ma il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, è già al lavoro per trovare l’uomo giusto da portare a Milanello. Non arrivano conferme per il bomber polacco Robert Lewandowski (troppo alto l’ingaggio e blindato dal Barcellona), né per altri nomi accostati ai Rossoneri come Mauro Icardi, Gabriel Pellegrino o Joshua Zirkzee. La ricerca del bomber per Allegri è aperta.