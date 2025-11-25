Inter Milan, tutte le facce del derby: record in trasferta, Capitan Maignan e la firma di Allegri. Segui le ultimissime

Il Derby di Milano si tinge ancora una volta di rossonero, consegnando al Milan non solo una vittoria importantissima per la classifica, ma anche il record di essere l’unica squadra imbattuta in trasferta dall’inizio del campionato di Serie A. Questo successo, conquistato con intelligenza tattica e cuore d’acciaio, è la piena incarnazione della filosofia di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, chiamato a ricostruire la mentalità vincente del Diavolo dopo anni di scelte dirigenziali e tecniche discutibili.

Allegri e la Solidità Mentale: Un Milan “Brutto ma Vincente”

Il Milan ha vinto soffrendo, accettando di “prendere pugni all’angolo” e appoggiandosi talvolta alle corde, ma dimostrando una solidità mentale che l’ambiente non vedeva da tempo. Il pragmatismo di Allegri, il suo famoso “corto muso“, si sposa perfettamente con l’attuale rosa, permettendo ai rossoneri di fare risultato anche senza dominare il gioco. Questa capacità di restare in piedi è la vera priorità della stagione. Certo, a gennaio bisognerà intervenire sul mercato per colmare le falle numeriche e qualitative, ma la base caratteriale è ormai consolidata.

Maignan Eroe Assoluto: Magia sul Rigore di Calhanoglu

L’eroe incontrastato del Derby non può che essere Mike Maignan. Se Pulisic ha segnato il gol vittoria, il capitano rossonero ha compiuto una delle sue prestazioni più decisive. Non solo con le parate pazzesche su Thuram e Lautaro, ma con la vera e propria magia sul rigore di Hakan Calhanoglu, l’ex di turno. La preparazione del tiro dal dischetto è stata una lezione di guerra psicologica: Maignan è “entrato nel cranio” del turco, invitandolo a calciare nell’angolo scoperto, per poi lanciarsi con una spinta perfetta al momento cruciale.

Il Crimine Contrattuale: Ora Tare Deve Intervenire

L’esaltazione per la prestazione di Maignan è inestricabilmente legata alla sua situazione contrattuale. Il pensiero che il portiere, uno dei leader assoluti dello spogliatoio, possa firmare con un altro club e lasciare il Diavolo a parametro zerotra meno di due mesi è pura follia. Per questo, il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, è chiamato a un clamoroso passo indietro: deve sedersi immediatamente al tavolo per il rinnovo di contratto di Super Mike. Non blindare Maignansarebbe un “crimine sportivo” che la storia del Milan non perdonerebbe.

La Follia della Procura e la Risposta Globale

A guastare la serata, c’è stata l’incomprensibile decisione della Procura di Milano di vietare l’ingresso dello striscione “Sodalizio Rossonero“, basando il divieto su interpretazioni assurde e inique del termine. La Curva Sud ha risposto in mondovisione con un atto di sfida creativa: ha composto la parola vietata con le torce dei cellulari. Un messaggio globale che ha dimostrato la follia interpretativa di chi ha cercato di accanirsi contro la tifoseria, ma ha finito solo per mettere in imbarazzo le istituzioni.