Inter Milan, il dato sugli XG al termine della stracittadina sorprende! La statistica non mente
Inter Milan, clamoroso il dato sugli XG a fine partita: nonostante il presunto dominio dei nerazzurri, la statistica premia i rossoneri
I dati Opta relativi agli Expected Goals (xG) del Derby tra Inter e Milan, calcolati escludendo le palle inattive (rigori, calci d’angolo, punizioni e rimesse laterali), rivelano un chiaro vantaggio per il Milan nella creazione di occasioni da gol su azione manovrata.
- Milan (1.00 xG): La squadra di Allegri ha generato occasioni che, in media, avrebbero dovuto portare a un gol atteso nel corso della partita, dimostrando una migliore qualità offensiva nelle manovre fluide.
- Inter (0.48 xG): I nerazzurri, invece, si sono fermati sotto la metà del gol atteso, suggerendo che la loro produzione offensiva da azione aperta è stata meno incisiva.
Questo dato sottolinea come il Milan abbia meritato la vittoria sul piano delle pure occasioni da gioco nella dodicesima giornata di Serie A.