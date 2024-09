Inter Milan, DATA e ORARIO del derby: DOVE si vedrà il big match valido per la 5° giornata di Serie A. I dettagli

In casa Milan può partire il conto alla rovescia per il derby contro l’Inter. Oggi sono stati ufficializzati data e orario del big match valido per la 5° giornata di Serie A.

La sfida si disputerà domenica 22 settembre. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45. Il derby sarà trasmesso su Dazn.

