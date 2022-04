Inter Milan, la volata scudetto passa dalla Coppa Italia

Il Derby di Coppa Italia tra Inter Milan è il preludio per la volata scudetto, dalla sfida potrebbero arrivare segnali

Nonostante la Pasqua non c’è sosta. Martedì c’è la Coppa Italia e in campo ci sarà Inter Milan gara di ritorno. Partita che potrebbe dare segnali per la volata scudetto. In caso di una vittoria da una parte o dall’altra il proseguo del campionato può ripercuotersi sul morale di questa sfida.

Tanti i duelli in questa partita: Barella e Tonali, sfida d’azzurro. I due centrocampisti sono le due anime delle rispettive squadre. Dietro si cerca di blindare la porta, chi riuscirà? Skriniar o Tomori? Altro duello tra giganti. In avanti la fantasia di Leao sfida quella di un Lautaro ritrovato, ma con il mercato sulle spalle. Dzeko Giroud è la sfida dei bomber: il francese decisivo in campionato con una doppietta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.