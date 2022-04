Inter Milan Coppa Italia: derby in onda in 180 paesi. Soltanto in Malesia la differita del match

Inter-Milan sarà partita seguita in tutto il mondo, 180 Paesi collegati grazie alla copertura assicurata da 35 broadcaster diversi.

La partita di Coppa Italia andrà in diretta ovunque, solo in Malesia la vedranno in differita.