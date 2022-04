Inter Milan, il club rossonero suona la carica: il messaggio social – FOTO

Testa alla Coppa Italia. Dopo aver archiviato la vittoria di ieri sera contro il Genoa a San Siro, il Milan di Pioli è ora tutto proiettato alla semifinale di ritorno della Coppa Nazionale. Dopo lo 0-0 dell’andata contro l’Inter (in casa dei rossoneri), la gara di martedì permette a Giroud e compagni di sperare concretamente nella finale avendo a disposizione due risultati su due.

Un traguardo parziale ma comunque importante: tornare a giocare la finale di Roma dopo 4 anni è obiettivo primario a Milanello. In attesa del calcio d’inizio il club rossonero ha caricato l’ambiente con una foto social che ritrae Barella e Theo Hernandez in versione Fifa22:

DERBY 🎮⚫🔴

Focus on the goal: the Coppa Italia final 👀🏆@EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia #FIFA22 pic.twitter.com/uPcTsr2Luk

— AC Milan (@acmilan) April 18, 2022