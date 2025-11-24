Inter Milan, il commento del club rossonero sul proprio sito ufficiale: «Derby perfetto, dolcissimo»

Inter Milan, il club rossonero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha commentato la pesante vittoria nel derby di ieri sera a San Siro

L’AC Milan, attraverso il suo sito ufficiale, ha celebrato la vittoria nel Derby contro l’Inter (1-0) con toni entusiastici, definendo il successo “perfetto, dolcissimo”.

Inter Milan, i protagonisti e il cuore della squadra

La società esalta la prestazione dei suoi uomini chiave:

Il gol di Pulisic , spesso “sentenza per l’Inter” .

, spesso . Il rigore parato da Maignan all’ex Çalhanoğlu, un intervento che ha evitato il pareggio.

Il commento sottolinea la natura della vittoria: “di corto muso, come piace a Mister Allegri”. La squadra ha lottato, sofferto e “ci ha messo il cuore” per mantenere la porta inviolata.

Il bilancio e le ambizioni scudetto

Questo successo è definito “fondamentale, pesante e meraviglioso” e rafforza l’ottimo bilancio rossonero negli scontri diretti (nessun KO dalla scorsa stagione).

Un segnale fortissimo al campionato, con l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League ma probabilmente pure un pensiero a qualcosa di più grande, almeno stasera.

Grazie ai tre punti, il Milan vola al secondo posto (a quota 25 punti), a soli -2 dalla Roma capolista. La conclusione è un inno di gioia e orgoglio: “Il Derby è rossonero. Milano è rossonera. Forza Milan!”.