Inter Milan, Massimiliano Allegri deve tenere d’occhio le capacità della squadra avversaria. Il pressing un elemento chiave

Si preannuncia infuocato il derby in programma tra pochi istanti a San Siro,. Massimiliano Allegri famoso per il suo pragmatismo tattico e la gestione dei momenti chiave, deve analizzare attentamente i numeri impressionanti del suo rivale. L’Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno che ha forgiato una squadra intensa e votata al recupero palla immediato, non è solo una rivale storica, ma un avversario tatticamente temibile, specialmente nella fase di non possesso.

L’Urlo del Pressing: I Numeri che Spaventano i Rossoneri

I dati statistici mettono in luce l’eccezionale aggressività e l’efficacia della manovra nerazzurra. La formazione di Chivu si è imposta come la squadra più letale nel convertire il pressing alto in occasioni da gol.

Conclusioni da Recupero Offensivo: I nerazzurri sono la squadra che ha prodotto il maggior numero di conclusioni in seguito a un recupero offensivo , ben 19. Questo dato testimonia la capacità dei giocatori di Chivu di accorciare rapidamente e strappare la palla nella metà campo avversaria, trasformando immediatamente la difesa in attacco.

I nerazzurri sono la squadra che ha prodotto il , ben 19. Questo dato testimonia la capacità dei giocatori di di accorciare rapidamente e strappare la palla nella metà campo avversaria, trasformando immediatamente la difesa in attacco. Gol da Pressing: L’efficacia non si ferma alla creazione di opportunità: l’Inter è prima anche per gol realizzati in questa specifica circostanza (4). Quattro reti che sono la diretta conseguenza di un’aggressività asfissiante, un fattore che i difensori del Milan dovranno tenere in altissima considerazione per evitare sanguinosi errori in fase di costruzione.

L’Indice PPDA: Un Segnale di Intensità Tattica

A confermare l’attitudine ultra-offensiva del pressing interista c’è l’indice PPDA (Passaggi concessi per azione difensiva), una metrica che misura l’intensità della pressione difensiva calcolando il numero medio di passaggi che l’avversario completa prima di un’azione difensiva.

L’indice del Biscione staziona a 10.4. Questo valore elevato, pur non essendo il più alto in assoluto, posiziona l’Inter tra le squadre che non permettono respiro all’avversario. Solo due formazioni, la Roma e il Como, pressano con maggiore frequenza e più in alto.

Il pragmatico Allegri sa che per i suoi rossoneri sarà cruciale gestire la palla con rapidità e precisione per eludere la ragnatela difensiva tessuta dall’acuto tecnico rumeno, evitando di cadere nella trappola del pressing che ha già mietuto vittime in campionato. La chiave per il Diavolo sarà la lucidità nel palleggio, altrimenti si rischia di innescare la micidiale transizione interista.

