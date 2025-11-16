Inter Milan, Chivu in ansia: il centrocampista sarà monitorato in vista del derby

Inter Milan, momenti di apprensione per mister Cristian Chivu: il giocatore sarà controllato nei prossimi giorni

Cresce la preoccupazione tra le fila nerazzurre in vista del cruciale derby contro il Diavolo. Hakan Çalhanoğlu, l’eclettico centrocampista turco e perno della mediana interista, ha accusato un fastidio fisico durante gli impegni con la sua nazionale, accendendo un campanello d’allarme a pochi giorni dalla stracittadina in programma il prossimo 23 novembre.

La notizia è stata confermata anche da Vincenzo Montella, l’allenatore italiano e attuale commissario tecnico della Turchia. Il tecnico, noto per il suo passato da attaccante e la sua esperienza sulle panchine di Serie A, ha sottolineato come il suo giocatore abbia manifestato un problema muscolare o di lieve entità che ha richiesto cautela. L’entità del fastidio non è stata immediatamente specificata, ma la tempistica con cui si è manifestato non è affatto ideale per l’Inter.

Il Fattore Çalhanoğlu nel Derby

Çalhanoğlu, ex trequartista dei rossoneri e oggi imprescindibile metronomo dell’Inter, è un elemento cruciale per la manovra della squadra. La sua abilità nel dettare i ritmi, la visione di gioco e la letale precisione sui calci piazzati (come dimostrato dal recente ingresso nella top 5 dei migliori rigoristi) lo rendono un giocatore insostituibile.

Una sua eventuale assenza o una condizione fisica non ottimale per la gara contro gli ex compagni rappresenterebbe un duro colpo per i nerazzurri, che contano sulla sua lucidità per dominare il centrocampo. Il derby Inter-Milan è una partita che, oltre al prestigio, ha un peso specifico enorme in chiave classifica e il rendimento dei protagonisti di mezzo al campo sarà decisivo.

Monitoraggio Costante Verso il 23 Novembre

Al rientro dalla pausa per le nazionali, lo staff medico del club di Viale della Liberazione inizierà un intenso lavoro di monitoraggio e valutazione delle condizioni del centrocampista. L’obiettivo primario è recuperare appieno Çalhanoğlu e scongiurare qualsiasi rischio di infortunio più serio o ricaduta.

Ogni giorno sarà fondamentale per capire se il turco potrà essere a disposizione dell’allenatore per il big match. Saranno effettuati esami strumentali e test specifici per valutare l’entità del fastidio e stabilire il percorso di recupero più rapido ed efficace. I tifosi nerazzurri e quelli del Diavolo attendono con ansia gli aggiornamenti, consapevoli che la presenza (o l’assenza) di un giocatore della sua caratura può spostare gli equilibri della partita più attesa.