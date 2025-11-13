Inter Milan subito dopo la sosta e non solo! Il calendario rossonero sarà complicato. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sosta per le Nazionali è arrivata come un intermezzo cruciale per il Milan. I rossoneri, guidati dall’esperto tecnico Massimiliano Allegri, si trovano attualmente al terzo posto in classifica in Serie A, una posizione di prestigio ma che non nasconde qualche rammarico per i punti persi. Archiviate le prime undici giornate, il Diavolo è chiamato a un rientro in campo a dir poco esplosivo, con un calendario che mette subito a dura prova le ambizioni del club.

Il Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente noto per la sua gestione oculata del mercato, e l’allenatore Allegri sanno bene che le prossime tre sfide saranno fondamentali per capire la reale portata di questa squadra, specialmente in vista del mercato di gennaio.

Ritorno di Fiamma: Subito il Derby Contro l’Inter

Il calendario riserva subito il match più sentito. Dopo lo stop per gli impegni internazionali, il Milan tornerà in campo con il Derby della Madonnina contro l’Inter.

Evento Data e Ora Dettagli 12ª Giornata Domenica 23/11/2025, ore 20.45 Inter-Milan (DAZN)

Una sfida che va oltre i tre punti e che può incidere pesantemente sul morale e sulla classifica. La partita si disputerà in casa dei cugini nerazzurri, un fattore che aumenterà l’intensità e la pressione su entrambi i club di Milano. Allegri dovrà preparare i suoi alla perfezione per affrontare i rivali in quella che è, da sempre, la partita dell’anno.

Lazio e Torino: Due Ostacoli tra Casa e Trasferta

Il tour de force dei rossoneri prosegue senza sosta con due appuntamenti in rapida successione che richiedono la massima concentrazione.

Evento Data e Ora Dettagli 13ª Giornata Sabato 29/11/2025, ore 20:45 Milan-Lazio (DAZN/Sky/Now) 14ª Giornata Lunedì 08/12/2025, ore 20.45 Torino-Milan (DAZN/Sky/Now)

La tredicesima giornata vedrà il Diavolo ospitare la Lazio, una squadra storicamente insidiosa e guidata da un tecnico che propone un calcio spesso ostico. Sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per ottenere i tre punti e consolidare la posizione in zona Champions League.

A chiudere questo ciclo cruciale sarà la trasferta a Torino contro i granata, una formazione che sotto la guida del suo allenatore sa esprimere un gioco fisico e aggressivo. La partita, in programma per lunedì sera, chiuderà una fase del campionato che potrebbe definire le ambizioni del Milan in vista della sosta natalizia. Tare e Allegri hanno bisogno di risposte immediate e convincenti dal campo.