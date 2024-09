Inter Milan, numeri di ASCOLTI e INCASSI da record! Ecco i DATI di un derby mondiale

Inter Milan, i numeri degli ascolti e i dati degli incassi sono stellari. Il derby è stato seguito in tutto il mondo: i dettagli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dell’ultimo Inter-Milan se ne parlerà ancora per molto. E non solo per la vittoria rossonera dopo sei derby persi, ma anche per i dati della partita. Numeri di ascolti e incassi stellari per il match tra le squadre di Inzaghi e Fonseca.

Record di spettatori per DAZN: più di 6.1 milioni di persone hanno seguito la gara dalla pay-tv. 75.366 i tifosi presenti a San Siro per un incasso totale di più di 7 milioni e mezzo. Superato il record di Inter-Juventus del 2019.