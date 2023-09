Inter Milan: mossa a sorpresa del tecnico? Può lanciarlo titolare nel derby di sabato a San Siro, ecco i dettagli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic spera in un posto da titolare nel derby di sabato contro il Milan.

La doppietta siglata ai danni della Svezia lo ha portato ad essere uno dei migliori in campo, per questo motivo ha lanciato un segnale a Simone Inzaghi per la sfida di San Siro.