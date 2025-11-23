Inter Milan, arbitrerà Sozza: i numeri stanno dalla parte nerazzurra! Il dato. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Derby della Madonnina, l’attesissimo scontro tra Inter e Milan in programma stasera, domenica 23 novembre, alle ore 20:45 nello storico stadio di San Siro, è stato affidato all’arbitro lombardo Simone Sozza, fischietto di Seregno, ma nato proprio a Milano. Per il direttore di gara non si tratta di una novità: sarà infatti il terzo Derby in carriera da lui diretto.

I precedenti in stracittadina sono stati altalenanti per i due club. L’ultima volta risale alla finale di Supercoppa Italianagiocata a Riyadh lo scorso gennaio, un match che vide la vittoria in rimonta del Diavolo. La prima, invece, fu lo scottante e pesante 5-1 in favore dei nerazzurri, subito dai rossoneri a settembre 2023.

Sozza e il Milan di Allegri: Bilancio in Deficit?

Per l’arbitro di Seregno sarà l’ottavo incrocio in carriera sia con il Milan che con l’Inter. Analizzando il bilancio dei rossoneri, la situazione appare leggermente più critica. Sotto la direzione di Sozza, il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, ha collezionato 4 vittorie e 3 sconfitte. Un dato curioso accomuna entrambe le milanesi: nessuna delle due ha mai pareggiato quando arbitrata dal direttore di gara.

Il Diavolo ha visto le sue ultime due uscite con Sozza concludersi con una sconfitta. Dopo il successo in Supercoppa, sono arrivate due battute d’arresto nel girone di ritorno dello scorso campionato, entrambe per 2-1 e in trasferta: contro il Torino e contro il Napoli. L’obiettivo del Milan, supportato dal lavoro del Direttore Sportivo Igli Tare, è invertire la rotta e ritrovare la vittoria per riequilibrare questo scomodo bilancio.

I Nerazzurri e Sozza: Un Precedente Favorevole

Il rendiconto statistico è decisamente più favorevole per l’Inter, che con Simone Sozza vanta ben sei vittorie e una sola sconfitta. L’unico ko dei nerazzurri è, come già accennato, proprio la finale di Supercoppa persa contro i rossoneri.

L’ultimo precedente con il fischietto lombardo è molto recente e positivo: poche settimane fa, l’Inter (in quel caso la squadra di Chivu) ha battuto nettamente la Fiorentina per 3-0. Questo dato statistico, sebbene non determinante, aggiunge un elemento di pressione sul Milan, che dovrà superare anche l’ombra di un bilancio arbitrale meno brillante rispetto ai cugini. L’attenzione sarà massima su ogni decisione di Sozza, in un match che si preannuncia teso e cruciale.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.