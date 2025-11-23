Inter Milan, il derby non si può perdere sennò è terremoto: l’analisi di Calamai. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Derby di Milano di questa sera è uno snodo cruciale che va ben oltre i tre punti. Nonostante siamo solo a novembre, la posta in palio è altissima per la corsa Scudetto. Luca Calamai, noto editorialista di TMW, ha espresso un concetto lapidario sulla pressione che grava sulla stracittadina: “Ormai è chiaro che la corsa scudetto sarà una lunga volata. Il segreto per vincere il titolo sarà viaggiare senza scossoni. Perdere un derby di Milano non genera scossoni ma un vero e proprio terremoto.”

Dal punto di vista del Milan, una vittoria non solo permetterebbe il sorpasso in classifica, ma caricherebbe l’ambiente al punto da rendere lecito il sogno Scudetto. Nascondersi, a quel punto, diventerebbe complicato persino per uno specialista del profilo basso come l’esperto tecnico Massimiliano Allegri.

Le Incognite Psicologiche e il Tabù Inter

Un pareggio sarebbe un risultato accettabile per i rossoneri, ma la sconfitta, avverte Calamai, rischierebbe di segnare profondamente classifica, obiettivi e umori. Un ko contro i cugini, infatti, causerebbe un contraccolpo psicologicoinevitabile, acuendo il rammarico per i punti lasciati per strada. Un elemento di speranza per il Diavolo è il tabù Inter: i nerazzurri non vincono il Derby da cinque sfide consecutive (tre vittorie del Milan e due pareggi).

Per la sfida, il Milan si affiderà al suo undici migliore possibile. Il recupero, seppur non al 100%, del centrocampista Adrien Rabiot è una notizia straordinaria per Allegri. Il francese è fondamentale per la sua capacità di dare personalità e forza alla squadra, aiutando la fase difensiva e liberando il regista croato Luka Modrić per esprimersi al top. In attacco, l’inedita coppia Christian Pulisic-Rafael Leão punta a sfruttare le ripartenze veloci.

Il Mercato di Gennaio e le Urgenze di Allegri e Tare

L’esito del Derby avrà un peso determinante anche sul mercato di gennaio. Un Milan in alto a fine anno, sottolinea Calamai, richiederebbe sforzi aggiuntivi alla Società per inseguire il sogno Scudetto. Il Direttore Sportivo Igli Tare su questo fronte è stato chiaro sulla necessità di cogliere le opportunità, ma le priorità sono nette.

L’urgenza numero uno è la difesa: “Il Milan a gennaio ha bisogno assolutamente un difensore.” Calamai ritiene che l’acquisto di un centrale sia certo. L’attaccante, invece, dipenderà dalle dinamiche di un mercato invernale notoriamente avaro di grandi colpi. Il rendimento dell’attuale centravanti (Santiago) non ha convinto Allegri, che in estate desiderava un numero 9 con caratteristiche diverse. La coperta è corta in entrambi i reparti, e per il Diavolo sarà necessario intervenire dove il mercato estivo non è riuscito a completare la rosa.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.