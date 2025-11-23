Inter Milan, Allegri deve risolvere un solo dubbio! La formazione rossonera. Segui le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia del Derby della Madonnina, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha scelto la sua consueta via del profilo basso. Il tecnico livornese, che sta perseguendo questa strategia comunicativa fin dal suo ritorno in panchina in agosto, ha voluto smorzare i toni in conferenza stampa.

Come riporta il Corriere della Sera questa mattina, Allegri ha minimizzato l’importanza decisiva del match: “Oggi non sarà una sfida-snodo,” pur riconoscendo l’importanza del Derby. Per l’obiettivo primario prefissato dal Milan – il ritorno in Champions League – Allegri ha ricordato che sarà fondamentale “guardare la classifica da marzo in avanti.” Per questo, il tecnico non si sbilancia sullo Scudetto, indicando le favorite in Inter e Napoli, ma ha tenuto aperta ogni possibilità per stasera, sottolineando un’unica, inossidabile, verità: “si parte dallo 0-0.”

Modrić e Rabiot: Il Motore di Qualità ed Esperienza del Diavolo

Nonostante il profilo basso esterno, la formazione rossonera che scenderà in campo avrà tutte le carte in regola per imporsi. Al centro della manovra di Allegri ci sarà il ritorno in tandem del croato Luka Modrić e del francese Adrien Rabiot, che si completeranno con Fofana in mediana.

Modrić, il Pallone d’Oro la cui acquisizione è stata una mossa chiave del DS Igli Tare, porta in campo un’esperienza ineguagliabile in gare di questo calibro, e sarà cruciale con la sua “enorme intelligenza” nel suo primo Derby milanese. Ancora più importante il recupero di Rabiot: il francese è il vero “giocatore di Allegri” capace di coprire “tutto il campo, in entrambe le fasi,” fornendo sostanza e dinamismo.

L’Arma Inedita in Attacco: Sorprendere con Leão e Pulisic

La mossa tattica più attesa riguarda l’attacco, che vedrà per la prima volta dall’inizio la coppia inedita formata da Rafael Leão e Christian Pulisic, i titolari designati a inizio anno. L’obiettivo è chiaro: sorprendere la difesa nerazzurra, che tende a giocare alta ed essere più statica, con la rapidità e la tecnica dei due giocatori chiave del Diavolo.

L’unico dubbio della vigilia, risolto da Allegri con un attestato di fiducia, riguarda la fascia sinistra difensiva: l’allenatore sembra intenzionato a fidarsi di Davide Bartesaghi dall’inizio, lasciando l’ex Brighton Estupinan come arma tattica da sfruttare a gara in corso. Il Milan si affida dunque a un mix di certezze a centrocampo e velocità in attacco per conquistare la stracittadina.

