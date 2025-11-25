Inter Milan, vittoria rossonera alla Allegri: difesa e contropiede! Il risultato… Analisi. Segui le ultimissime

Il trionfo del Milan nel Derby di Milano ha rappresentato un successo non solo di classifica, ma anche di ideologia tattica. Il quotidiano Tuttosport ha analizzato la vittoria rossonera contro i cugini nerazzurri definendola l’essenza stessa del pragmatismo allegriano: “Allegri in purezza: corto muso, più muro in difesa“. Questa prestazione è valsa a Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, un doppio record storico.

La Centesima Vittoria e il Record Unico

Con la vittoria sul Derby, Allegri ha centrato la centesima vittoria sulla panchina del Diavolo in tutte le competizioni. Un traguardo straordinario che lo proietta in una dimensione unica: Allegri è l’unico allenatore ad aver raggiunto la tripla cifra di successi sia con il Milan che con la Juventus, un’impresa che sottolinea la sua indiscutibile statura nel calcio italiano moderno.

A rendere ancora più significativa l’impresa è stata la solidità difensiva. Il blocco basso e le ripartenze letali messe in campo hanno permesso ai rossoneri di mantenere la porta inviolata, interrompendo una striscia negativa che vedeva il Milan subire gol negli ultimi 14 Derby consecutivi. Questo dato, messo in luce nel sottotitolo di Tuttosport, evidenzia il clamoroso cambio di marcia imposto dal tecnico.

Il Lavoro di Tare e la Prova della Continuità

Nonostante l’esaltazione per la vittoria e il record, il cammino del Milan verso lo Scudetto richiede ancora miglioramenti. Tuttosport sottolinea che il prossimo, cruciale passo è: “La stessa continuità nelle gare contro le medio-piccole“. Finora, proprio gli inattesi passi falsi contro squadre meno quotate hanno impedito al Diavolo di essere in testa alla Serie A.

La capacità di mantenere alta la concentrazione contro ogni avversario è la vera prova della maturità di questa squadra. Il compito ricade ora non solo sull’allenatore Massimiliano Allegri, che deve inculcare la mentalità giusta, ma anche su Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club di Via Aldo Rossi. Tare dovrà garantire che la rosa sia sufficientemente profonda e motivata, anche con i giusti innesti di calciomercato, per affrontare ogni match con la stessa intensità mostrata in un Derby vinto con “corto muso” e grande cuore.