Inter Milan, Allegri non perde un derby da dieci anni! Il dato che fa sperare i tifosi. Segui le ultimissime

L’attesa per il Derby di Milano di domenica sera è alle stelle. L’appuntamento di San Siro non è solo una sfida per la supremazia cittadina, ma un banco di prova cruciale per il nuovo corso rossonero guidato dall’accoppiata Allegri-Tare. E proprio l’allenatore livornese, Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico richiamato per la sua capacità di vincere i trofei, si presenta alla stracittadina con un biglietto da visita eccezionale: è il vero e proprio “Mister Derby”.

Allegri, il Re delle Stracittadine: Una Statistica Mostruosa

A sottolineare il feeling speciale del tecnico con le gare cittadine è La Gazzetta dello Sport (fonte), che parla di un bilancio storico impressionante. Considerando sia i derby di Milano che quelli di Torino, il conto totale di Allegri è di ben 16 vittorie, cinque pareggi e sole cinque sconfitte.

Il periodo juventino, in particolare, è stato dominante: tra il 2014 e il 2024, Allegri ha perso una sola stracittadina su diciotto. Il dato più eclatante è che non perde un derby dal lontano aprile 2015.

Anche il suo primo impatto con la stracittadina milanese, alla guida del Diavolo, fu sconvolgente. Allegri ottenne tre vittorie consecutive contro i nerazzurri:

Novembre 2010: 1-0 grazie a un rigore di Zlatan Ibrahimovic. Aprile 2011: Secco 3-0 all’Inter di Leonardo con una doppietta di Pato. Agosto 2011: Vittoria in rimonta per 2-1 che regalò la Supercoppa Italiana al Milan in Cina.

Infermieri al Completo: Il Ritorno dei Titolari

Oltre alla statistica favorevole del tecnico, un’altra grande notizia illumina l’ambiente di Milanello: l’infermeria si sta svuotando. Il DS Igli Tare può tirare un sospiro di sollievo, vedendo la rosa quasi al completo per la sfida contro i cugini.

Il potente difensore inglese Fikayo Tomori sta smaltendo l’ultimo problema al ginocchio ed è dato per disponibile. A centrocampo, il centrale francese Adrien Rabiot è guarito dalla lesione al soleo ed è pronto a riaggregarsi al gruppo. Sul fronte offensivo, anche il rapido esterno americano Christian Pulisic e il laterale Estupinan sono rientrati. Perfino il giovane talento Ardon Jashari ha recuperato e ha giocato 90 minuti in amichevole.

L’unico grande punto interrogativo resta Gimenez, tormentato da un problema alla caviglia. La sua presenza, anche solo in panchina, è ancora in forte dubbio. Nonostante questo, Allegri avrà a disposizione la migliore formazionepossibile per onorare il suo soprannome di “Mister Derby” e per lanciare il Milan nella corsa scudetto.