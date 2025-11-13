Inter Milan, Allegri spera di poter schierare un’inedita coppia d’attacco! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La sosta per le Nazionali si trasforma in un momento cruciale di preparazione per il Milan in vista del Derby della Madonnina contro l’Inter. L’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che sta plasmando il nuovo corso del Diavolo, è pronto a svelare la sua coppia d’attacco titolare sognata fin dall’estate: quella composta da Christian Pulisice Rafael Leão.

Un Duo Mai Sbocciato a Causa degli Infortuni

Nonostante le intenzioni di Allegri di virare sul 3-5-2 in estate e di puntare sulla fantasia e sulla velocità dei due esterni offensivi trasformati in punte, la sfortuna ha giocato un ruolo cruciale. Come riporta il Corriere dello Sport, a causa di infortuni che hanno colpito prima il portoghese e poi l’americano, la coppia Leão-Pulisic si è vista titolare una sola volta in gare ufficiali in questa stagione: a metà agosto, in Coppa Italia contro il Bari. Mai in campionato.

Questo intoppo ha costretto i rossoneri a soluzioni alternative, ma la vigilia del derby contro i rivali nerazzurri sembra essere il momento giusto per il battesimo in Serie A.

La Finestra Perfetta: Pulisic si Allena, Leão Rientra Carico

La sosta Nazionali ha fornito ad Allegri la finestra ideale per allineare i due talenti. Christian Pulisic, l’esterno americano noto come Captain America, è rientrato a Parma dopo il problema muscolare che lo ha tenuto ai margini per quasi un mese. Essendo stato esonerato dalla convocazione con gli Stati Uniti, ha potuto sfruttare questi giorni per allenarsi intensamente a Milanello, ritrovando la migliore forma fisica e l’intesa con i compagni.

Dall’altra parte, Rafael Leão, il funambolico attaccante portoghese, sarà impegnato con la sua Nazionale in gare di qualificazione, ma è atteso a Milanello già martedì, con ampio margine per preparare la sfida.

Assaggi di Potenziale: I 40 Minuti che Contano

Seppur i due abbiano giocato pochissimo insieme, i pochi minuti concessi a partita in corso hanno già dato un assaggio del loro enorme potenziale. Hanno condiviso il campo per 20 minuti a Torino contro la Juventus e altri 20 a Parma. Nonostante qualche errore di troppo (come quello clamoroso del portoghese su assist dell’americano in Piemonte, o l’occasione sprecata da Pulisic dopo un tacco splendido di Rafa a Parma), è evidente la loro affinità tecnica e la capacità di creare immediato pericolo.

Il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri sono convinti che, se innescati insieme e al meglio della forma, i due possano diventare l’arma vincente del Milan e la chiave per superare l’Inter nel fondamentale scontro diretto che attende i rossoneri.