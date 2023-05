Corsa Champions, Marotta: «Il rischio sportivo è...»

Lotta Champions, Marotta: «La finale di Champions è…». Le parole dell’amministratore delegato su Champions e mercato

Intervistato in Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch’io Sport, Beppe Marotta ha parlato della lotta Champions, con il Milan coinvolto, e di mercato.

LOTTA CHAMPIONS– «Finale come distrazione? Questo è il rischio dello sportivo. È normale che la concentrazione spesso va verso quello più importante. Sta alla capacità dell’allenatore, della società e della squadra trovare la giusta concentrazione per affrontare tutti gli impegni, step by step»

MERCATO – «Frattesi e Scalvini? Parliamo di due giovani molto molto interessanti, ma ce ne sono anche altri. Loro due sono seguiti da tanti club, non nascondo che anche l’Inter abbia messo gli occhi addosso, ma in questo momento siamo fermi»