Inter Juve: il CLAMOROSO gesto di Lautaro Martinez dopo il match, messaggio al Milan

L’Inter ha vinto il derby d’Italia contro la Juventus. Al termine del match Lautaro Martinez ha mandato un messaggio al Milan

Al fischio finale di Inter Juve, San Siro è diventato un tripudio di gioia: i giocatori nerazzurri hanno festeggiato con i tifosi la vittoria sul loro storico rivale bianconero.

In tutto lo stadio ha risuonato il familiare coro “chi non salta bianconero è“, tipico di partite così intense. Tuttavia, c’è stata una sorpresa: Lautaro Martinez. Nel format “Bordo CAM” di DAZN, il capitano dell’Inter ha cambiato le parole del coro, cantando “chi non salta rossonero è“, suggerendo forse una rivalità ancora più accesa con il Milan.