Inter, Inzaghi recrimina: «Primo tempo non da Inter»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato la sconfitta rimediata sul campo del Bologna: le sue dichiarazioni

A Sky, Simone Inzaghi ha parlato così dopo Bologna-Inter:

«Abbiamo approcciato male, il primo tempo è stato insufficiente, non da Inter. Abbiamo trovato una squadra in salute, nel secondo tempo quando abbiamo preso le misure e stavamo creando, abbiamo preso un gol da non prendere. Siamo arrabbiati, perché va bene venire da una grande partita e avere degli infortuni, però dobbiamo fare di più».