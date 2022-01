Inter, Inzaghi: «Non pensiamo assolutamente al derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato prima della partita contro il Venezia: le sue dichiarazioni sul derby del 6 febbraio

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro il Venezia.

PAURA DIFFIDATI – «Assolutamente no, il derby non è nei miei pensieri. Adesso abbiamo una partita molto importante contro un avversario preparato e solido, ora massima concentrazione per il Venezia. Penseremo una gara per volta».

