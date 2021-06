Inter in pressing su Calhanoglu e il Milan risponde, la situazione

Pressing nerazzurro su Calhanoglu. L’offerta supera quella milanista: c’è fiducia. Il Diavolo nel frattempo trova un possobile…

Hakan Calhanoglu, arrivato al Milan nell’estate del 2017, è in scadenza di contratto: a fine mese non sarà più un calciatore rossonero, a meno di un rinnovo. Ma Calha e il Milan non hanno mai trovato la quadratura economica: il turco chiede 5 milioni, l’offerta del club non supera i 4.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Bayer Leverkusen aveva detto di voler scegliere dopo l’Europeo, che per lui è finito ieri. E l’Inter, con il futuro di Eriksen in bilico, si è inserita sul numero 10 rossonero, che arriverebbe a parametro zero: una mossa clamorosa che infiamma il mercato.

Il Milan risponde: contatti avviati con l’Hellas Verona per Zaccagni. Nell’affare potrebbe finirci uno tra Caldara o Conti per un totale di 8-10 milioni di euro. Occhio anche alla pista Yaremchuk, seguito anche in Premier: il club di Via Aldo Rossi avrebbe proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula poco gradita al Gent (squadra in cui milita il centrocampista offensivo ucraino), che vorrebbe monetizzare subito. E non poco: si parte da 25 milioni.