Inter, Conte e le 200 panchine in Serie A: nessuno ha vinto come lui

Antonio Conte toccherà quota 200 panchine in Serie A: il traguardo sarà tagliato in Inter-Sampdoria, prima gara da campioni d’Italia per i nerazzurri. I numeri di Conte sono straordinari, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Nelle sue prime 199 gare sono 135 le vittorie. Tra i bicentenari, nessuno ha vinto come lui: 107 affermazioni per Ancelotti e Lippi, Mancini 102, Capello 101 e Allegri 99 vittorie. Oggi potrebbe arrivare la vittoria numero 136.